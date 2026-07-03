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Суспiльство

В Україні 3 липня очікуються дощі з грозами та незначне послаблення спеки

В Україні 3 липня очікуються дощі з грозами та незначне послаблення спеки

У п'ятницю, 3 липня, в більшості областей України пройдуть дощі з грозами, водночас спека дещо послабшає. Про це Укргідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

«У більшості західних, північних, Вінницькій, вдень і в центральних, Одеській та Миколаївській областях помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів», - йдеться в повідомленні.

Вітер північно-західний, на сході країни східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 18-23°, вдень 29-34°, на Київщині 25-30°; в західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 14-19°, вдень 22-27°.

У Києві 3 липня хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень значний дощ, грози, град та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 21-23°, вдень 26-28°.

 

 Автор: Сергій Ваха

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