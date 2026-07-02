У Німеччині українські біженці отримуватимуть базовий дохід

З 1 липня у Німеччині українські біженці, а також безробітні замість соціальної допомоги для громадян (Bürgergeld) отримуватимуть так званий базовий дохід (Grundsicherung).

У зв'язку з цим запроваджуються нові правила отримання виплат для працездатних, але довгостроково безробітних жителів Німеччини, повідомляє DW.

Центри зайнятості тепер ретельніше перевірятимуть вартість активів та житла, а санкції за порушення порядку виплат стануть жорсткішими.

Найшвидше працевлаштування одержувача допомоги стане для центрів зайнятості пріоритетнішим, ніж навчання або підвищення кваліфікації.

Змінюється підхід до накладення санкцій: якщо одержувачі допомоги пропускатимуть зустрічі в центрах зайнятості або не подаватимуть заяви для влаштування на роботу, виплати можуть скоротити або скасувати повністю.

Що ж до пропозицій працевлаштування, то безробітні повинні будуть погоджуватися навіть на роботу із нижчою кваліфікацією, якщо фізично, психічно чи психологічно здатні її виконувати.

За новими правилами, скорочуються і пільгові періоди, в які центри зайнятості не враховували суми заощаджень і кошти на оренду житла, які виходили за рамки відшкодувань.

Відтепер заощадження до 40 тисяч євро повинні використовуватися одержувачами соцдопомоги уже у перший рік після подання заяви на допомогу (раніше ці кошти не чіпали протягом одного року). А витрати на житло будуть покриватися лише обмежено.

Базовий дохід замість соціальної допомоги з 1 липня будуть отримувати близько 5,5 мільйона жителів Німеччини.

З початку російського вторгнення в Україну "бюргергельд" отримували і українці, які мали в Німеччині тимчасовий захист. Раніше у німецькому уряді вже дійшли згоди скасувати ці виплати для українців, які прибули після 1 квітня 2025 року.

Замість "бюргергельд" новоприбулі українці отримують виплати на рівні прохачів притулку. Ця сума варіюється залежно від сімейного стану, загалом це приблизно на 120 євро на місяць менше – 441 євро на самотню людину.

Фото: ostwest.tv.