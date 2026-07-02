У Польщі пояснили, чому скоротили програму безкоштовного проживання для українців

Із 1 липня у Польщі набули чинности нові правила, які суттєво обмежують доступ українських біженців до безкоштовного проживання у центрах колективного розміщення. Відтепер державне фінансування такого житла зберігається лише для найвразливіших категорій громадян України.

Про це повідомило Польське радіо.

Міністерка сім'ї, праці та соціальної політики Польщі Агнєшка Дземянович-Бонк пояснила, що зміни стали наслідком президентського вето Кароля Навроцького та необхідности повністю переглянути підхід до підтримки українців, аби уникнути їхньої соціальної ізоляції.

Згідно з новими правилами, право на державне фінансування проживання у центрах колективного розміщення втратили жінки з дітьми, якщо дитині вже виповнився один рік, а також пенсіонери, які отримують польську пенсію, навіть якщо її розмір становить лише кілька десятків або сотень злотих.

Водночас безкоштовне проживання у таких центрах і надалі гарантуватимуть представникам уразливих категорій. До них належать вагітні жінки, люди з інвалідністю, а також пенсіонери, які не отримують польської пенсії та не мають у Польщі родичів, здатних надати їм підтримку.

«Центри колективного розміщення призначені для тих, хто з різних причин не може самостійно забезпечити себе житлом. Нам вдалося зберегти для представників вразливих категорій право на безкоштовне проживання в таких центрах. Це просто обов'язок держави», — заявила Агнєшка Дземянович-Бонк.