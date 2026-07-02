Бабіш повторив, що не хоче бачити Павела на саміті НАТО

Прем’єр-міністр Чеської Республіки Андрей Бабіш закинув президенту країни Петру Павелу, що він шкодить інтересам держави, і повторив, що не бажає його бачити на саміті НАТО.

Про це глава уряду заявив у четвер, 2 липня, в Палаті представників під час відповідей на запитання депутатів нижньої палати парламенту, повідомляє передає Ukrinform.

«Наш уряд не бажає, щоб він був присутній в Анкарі. Це шкодить Чеській Республіці. Це неймовірно. Ми йому це пояснювали неодноразово. Ми його там справді не потребуємо», - заявив Бабіш.

Він планує виступити на саміті (27 за чергою, відповідно до оборонних витрат відносно ВВП).

Бабіш закинув опозиції, що партії, які входили до уряду Петра Фіали, говорили тільки про Україну, а не про інтереси власної держави, до того ж, мовляв, заробляли на допомозі Україні.

Раніше цього дня в Празі відбулося засідання Ради державної безпеки, у якому взяв участь президент Петр Павел (який не є постійним членом цього органу). При цьому представники уряду відмовилися від кількох пропозицій президента зустрітися та обговорити порядок денний на саміті.

Як повідомляв ForUA, прем’єр-міністр Чеської Республіки Андрей Бабіш у понеділок, 29 червня, заявив журналістам, що сподівається, що президент Петр Павел зрештою сам відмовиться їхати в Туреччину. Публічний конфлікт щодо участі верховного головнокомандувача в саміті Альянсу розвивався з весни та завершився зверненням президента до Конституційного суду, що є прецедентом.