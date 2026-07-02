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Війна в Україні увійшла у вирішальну фазу, – Пісторіус

Війна в Україні увійшла у вирішальну фазу, – Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що війна Росії проти України увійшла у вирішальну фазу й партнери мають використати цей імпульс. Про це він сказав в інтерв’ю Spiegel.

У Пісторіуса запитали, чи зроблять значний внесок країни НАТО у фонд підтримки України на суму 40 млрд євро, який буде стоврено під час саміту в Анкарі. Відомо, що Німеччина вносить близько 12 млрд євро.

Пісторіус відповів, що війна в Україні вступила в потенційно вирішальну фазу, і "ми повинні скористатися цим імпульсом".

"Україні потрібні гроші для виробництва зброї та захисту від Росії. Я вважаю нашим спільним обов'язком не опускати руки", - зазначив він.

Також він додав, що німецька армія є безумовно більш боєздатною, ніж у 2022 році, коли Росія вторглася в Україну, однак багато військових замовлень ще не надійшло на склади.

"Але сьогодні ми знаходимося в зовсім іншому становищі, ніж три роки тому: наш персонал зростає, наші методи навчання зовсім інші, ми будуємо набагато більше, ніж у попередні роки, і ми розвиваємо нові можливості, яскравим прикладом чого є дрони, враховуючи все, чого ми навчаємося в України".

Раніше ForUA повідомляв, що Німеччина хоче, щоб США дозволили виробляти більшу кількість американської зброї на німецькій території. 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

НімеччинаБорис Пісторіусросійсько-українська війна
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