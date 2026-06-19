Свириденко: Постраждалим від сексуального насильства через агресію РФ виплатять по 3 000 євро

В Україні затвердили механізм виплати невідкладних репарацій громадянам, які постраждали від сексуального насильства, пов’язаного з російською агресією. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Ухвалене рішення передбачає надання одноразової грошової допомоги у розмірі €3 000. Отримати ці кошти зможуть також діти, які народилися внаслідок скоєння цього злочину. Процедуру фінансуватимуть за рахунок добровільних внесків міжнародних донорів та партнерів. Нарахування цієї виплати не позбавляє громадян права на отримання житлових субсидій або інших форм соціальної підтримки від держави.

Для опрацювання заявок планується сформувати спеціалізовану комісію, яка функціонуватиме при Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності. За словами посадовиці, процедуру розробляли з урахуванням повної конфіденційності та поваги до гідності постраждалих, аби запобігти їхній повторній травматизації.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Офіс Генерального прокурора офіційно задокументував 398 фактів сексуального насильства, зумовленого воєнними діями. Серед постраждалих — 248 жінок та 150 чоловіків.

Водночас правозахисники припускають, що реальна кількість таких випадків є значно вищою, оскільки потерпілі нерідко уникають розголосу через острах суспільного осуду та стигматизації.

«Росія використовує сексуальне насильство як ще один вид зброї проти наших людей. Це тяжкий воєнний злочин», — зазначила Свириденко.

Прем’єр-міністерка запевнила, що державні інституції докладуть усіх зусиль для притягнення РФ до відповідальності та забезпечення постраждалих громадян репараційними виплатами у повному обсязі.

Омбудсман Дмитро Лубінець заявляв, що в Україні постраждалі від сексуального насильства під час війни стикаються з труднощами в отриманні допомоги та захисту. Серед них — жінки, чоловіки, цивільні та військові.