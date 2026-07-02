Агент РФ шпигував для росіян в академії Міноборони України

Служба безпеки затримала російського агента, який діяв в одній з провідних академій Міністерства оборони України та намагався передати ворогу інформацію про новітні українські безпілотники. Про це повідомляє СБУ.

Військова контррозвідка СБУ за сприяння міністра оборони, головнокомандувача ЗСУ та керівництва військової академії запобігла черговій спробі російських спецслужб отримати доступ до новітніх українських розробок у сфері безпілотних технологій.

У результаті проведених дій було затримано особливо цінного для РФ агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), який здійснював шпигунську діяльність в одній із провідних академій Міноборони України.

– Як з’ясувало розслідування, “кротом” ворожої спецслужби виявився доцент наукового центру. На замовлення російського гру агент копіював та пересилав куратору з РФ проєктну документацію про новітні ударні дрони Сил оборони, – йдеться у повідомленні.

Також посадовець безпідставно визнавав неперспективними розробки українських виробників озброєння, які проходили експертну оцінку своїх тактико-технічних характеристик.

Для цього він готував “негативні” висновки на тестові проєкти безпілотних та роботизованих систем, які нібито не придатні до використання в бойових умовах.

Втім, військова контррозвідка СБУ документувала кожен крок підозрюваного.

Завдяки випереджувальним діям Служба безпеки використала “крота” для дезінформування противника, а також не допустила передачі російській стороні секретних розробок українського оборонно-промислового комплексу.

На завершальному етапі спецоперації співробітники СБУ затримали агента “на гарячому” у його службовому кабінеті, коли він намагався передати куратору з Росії нові документи.

Правоохоронці встановили, що доцент був завербований представниками російських спецслужб через свого знайомого з РФ.

За виконання агентурних завдань він розраховував отримати “посаду” в окупаційній адміністрації ворога.

Під час обшуків у затриманого вилучили два мобільні телефони та комп’ютерну техніку, яку він використовував для прихованого зв’язку з ГРУ РФ.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплекс заходів проводили співробітники СБУ спільно зі слідчими Управління СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

ForUA нагадує, раніше на Дніпропетровщині правоохоронці затримали інженера стратегічного оборонного підприємства, який співпрацював із російськими ФСБ та ГРУ.

Чоловік збирав та передавав російській стороні секретні відомості про оборонні замовлення.