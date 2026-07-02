У Херсоні зловили глибоко законспірованого агента фсб

Ним виявився завербований ворогом уродженець Південного Кавказу, який з 90-х років проживав в Україні за підробленим паспортом і для «прикриття» очолював місцеву громадську організацію, повідомляє СБУ.

Іноземець наводив вогонь окупантів на пункти базування та бойові позиції Сил оборони у Херсонській області.



Фігурант потрапив у поле зору рашистів під час тимчасової окупації обласного центру. Там він познайомився зі співробітником фсб, батько якого був знайомий із фігурантом.



Після звільнення міста російські спецслужбісти перевели агента у «режим очікування» і залишили його на деокупованій території.



Згодом тимчасова оперативна група фсб з лівобережжя Херсонщини відновила з ним зв’язок і доручила відстежувати локації Сил оборони, по яких ворог готував нові обстріли.



Для цього агент завуальовано випитував інформацію у своїх знайомих, а потім проводив дорозвідку поблизу потенційних «цілей».



Під час листування з куратором від фсб фігурант неодноразово висловлював свої очікування на повну окупацію Херсона і повернення кремлівського режиму в місто.



Служба безпеки поетапно задокументувала злочини агента і затримала його за місцем проживання. При обшуку в нього вилучено підроблені документи та мобільні телефони із доказами роботи на фсб.



Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Фото: СБУ.