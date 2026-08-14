«Скеля» переходить під командування «Азову»

425-й окремий штурмовий полк «Скеля» переходить під оперативне керівництво корпусу «Азов». Водночас підрозділ не входить до структури корпусу. Про це повідомив начальник відділення комунікацій 425-го ОШП «Скеля» Олексій Братущак.

За словами Братущака, зараз триває процес об'єднання окремих батальйонів та зведених підрозділів полку, щоб надалі вони могли виконувати бойові завдання на одній ділянці фронту. Він зазначив, що наразі 425-й ОШП «Скеля» вже виконує бойове розпорядження під оперативним керівництвом корпусу «Азов». При цьому переведення під оперативне керівництво корпусу ще не завершене для всіх підрозділів полку.

Братущак окремо наголосив, що йдеться саме про оперативне підпорядкування, а не про приєднання 425-го полку до структури корпусу. «Ми не заходимо в структуру "Азову", але оперативне керівництво буде здійснювати корпус "Азов"», — пояснив він.

Як повідомляло раніше ForUa, через небойові смерті військових поліція відкрила понад 100 справ щодо полку «Скеля».