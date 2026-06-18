Ольга Сопіт вперше в історії України виграла чемпіонат Європи з фехтування на рапірах

Рапіристка збірної України Ольга Сопіт здобула дебютне «золото» чемпіонату Європи з фехтування. Змагання тривають у французькому місті Антоні, передає Ukrinform.

Кваліфікувавшись до 1/16 фіналу, 23-річна киянка виграла п'ять сутичок поспіль.

У півфіналі Сопіт змусила скласти зброю бронзову медалістку попереднього чемпіонату Європи 33-річну Марію Маріно з Іспанії (15:8), у фіналі перемогла олімпійську чемпіонку, 10-разову переможницю першостей світу та 15-разову чемпіонку Європи італійку Аріанну Ерріго (15:8).

Це була друга медаль України на Євро-2026 після «бронзи» Аліни Комащук в особистих змаганнях шаблісток.