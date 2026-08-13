ДБР встановлює причини падіння МіГ-29 на Одещині, знайдено бортовий реєстратор

Працівники Державного бюро розслідувань знайшли бортовий реєстратор винищувача МіГ-29, який 10 серпня зазнав аварії під час виконання бойового завдання у Березівському районі Одеської області.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

«Чорна скринька» зазнала термічних пошкоджень унаслідок пожежі. Наразі фахівці працюють над її відновленням та зчитуванням інформації, яка має допомогти встановити обставини останніх хвилин польоту.

Слідство розглядає кілька версій причин падіння винищувача. Жодна з них наразі не має статусу остаточно підтвердженої.

Зокрема, правоохоронці перевіряють технічний стан ракети, яку пілот випустив по російському безпілотнику, а також її придатність до використання на момент запуску.

Крім того, слідчі встановлюють, чи були дотримані правила підготовки до польоту, його виконання та експлуатації літака. Досліджуються уламки винищувача, матеріали, вилучені на місці падіння, а також свідчення військовослужбовців.

Розслідування перебуває на особистому контролі директора ДБР Олексія Сухачова.

«Ми докладемо всіх необхідних зусиль, щоб об’єктивно та максимально повно встановити причини цієї авіаційної події. Слідство має дати чітку відповідь, що саме сталося під час виконання бойового завдання і які фактори до цього призвели. Жодна з версій не буде відкинута без ретельної перевірки», — заявив Сухачов.

Аварія сталася ввечері 10 серпня. Український МіГ-29 виконував бойове завдання зі знищення російських безпілотників, коли виникла нештатна ситуація. Літак загорівся, після чого пілот втратив керування.

Льотчику вдалося катапультуватися. За попередньою інформацією, його життю нічого не загрожує.

За фактом падіння винищувача відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 416 Кримінального кодексу України — порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.