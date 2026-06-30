Новий рекорд України: До світового рейтингу-2026 увійшли 22 українські університети

До рейтингу Times Higher Education World University Rankings цього року увійшли 22 українські університети, що стало найкращим результатом України за весь час.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у Телеграмі.

«Україна встановила новий рекорд у рейтингу Times Higher Education World University Rankings 2026. Цьогоріч до одного з найавторитетніших світових рейтингів університетів увійшли 22 українські заклади вищої освіти, що на п'ять більше, ніж торік», - поінформував він.

Бабак відзначив, що це – найкращий результат України за весь час участі в рейтингу.

Times Higher Education World University Rankings – один із найвпливовіших міжнародних рейтингів університетів, який оцінює не лише якість освіти, а й наукову діяльність закладів. До рейтингу 2026 року увійшов 2 191 університет зі 115 країн світу.

Голова освітнього комітету підкреслив, що найкращий результат серед українських університетів цього року продемонстрував Сумський державний університет, «який увійшов до групи 801–1000».

Другу позицію серед українських закладів посів Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, «який потрапив до групи 1201–1500».

Нардеп також зазначив, що до групи «1501+» також увійшли:

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця;

Дніпровський університет технологій;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Харківський авіаційний університет;

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Київський національний університет будівництва і архітектури;

Національний університет «Львівська політехніка»;

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова;

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Київський авіаційний інститут;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Український державний університет науки і технологій;

Ужгородський національний університет;

Карпатський університет імені Августина Волошина;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

«Збільшення кількості українських університетів у рейтингу Times Higher Education навіть в умовах повномасштабної війни – безумовно позитивний результат. Водночас порівняння з університетами – світовими лідерами демонструє, що українські заклади вищої освіти поки що суттєво поступаються за ключовими показниками, насамперед за якістю наукових досліджень, розвитком дослідницького середовища, рівнем міжнародної співпраці та обсягами фінансування науки», - додав Бабак.