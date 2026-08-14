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Війна

У Латвії збили відхилений від курсу український дрон

У Латвії збили відхилений від курсу український дрон

Вранці 14 серпня патрулюючі винищувачі НАТО успішно збили дрона-порушника повітряного простору, який опинився в Латвії внаслідок дії російських засобів радіоелектронної боротьби.

Оголошену раніше повітряну тривогу у п’яти районах країни скасували о 4:50, повідомляє LSM.

"Загроза у нашому повітряному просторі завершилася. Союзницькі винищувачі успішно збили безпілотний літальний апарат", – повідомили у Збройних силах.

Апарат збили над Балвським краєм на північному сході країни.

Речниця об’єднаного штабу ЗС Латвії у коментарі "Латвійському радіо" сказала, що місце перебування уламків апарату відоме, але його поки не розкриватимуть. На місці йде робота відповідних служб. 

Дрон збили на великій висоті, тож уламки могли розлетітися на значну площу. 

Фото: LSM.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіявійнаЛатвіядрон
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