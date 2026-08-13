Затримали під час одержання хабаря: Начальник Миколаївського обласного ТЦК отримав 10 тис. дол. за невжиття мобілізаційних заходів

Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП, якого підозрюють в одержанні хабаря в сумі 15 тис. дол. за уникнення мобілізації. Про це повідомив у Фейсбуці генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Сьогодні під час одержання чергової частини неправомірної вигоди затримано начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП. За даними слідства, посадовець отримав 10 тисяч доларів США за невжиття мобілізаційних заходів щодо трьох військовозобов’язаних, зняття їх із розшуку в системі "Оберіг" та створення умов для подальшого безперешкодного бронювання за місцем роботи", – йдеться у повідомленні.

За даними Кравченка, раніше у межах цього ж провадження задокументовано одержання ним ще 5 тис. дол. "За ці кошти він мав не допустити направлення мобілізованого чоловіка до військової частини та повернути його на повторне проходження військово-лікарської комісії", – уточнив генпрокурор.

Загалом, за його інформацією, задокументовано одержання 15 тис. дол. неправомірної вигоди.

"Посадовця затримано в порядку статті 208 КПК України. Проводяться обшуки за місцем його служби та проживання, а також інші першочергові слідчі дії. Готується повідомлення про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою та відсторонення підозрюваного від посади", – додав Кравченко.

Як повідомляв ForUA, за даними т.в.о. голови Нацполіції Максима Цуцкірідзе, поліція повідомила про підозру 76 керівникам ТЦК різного рівня.