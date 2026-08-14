Дрони для ЗСУ купували дорожче на 90%: викрито схему на сотні мільйонів

НАБУ та САП встановили нові обставини у справі про розкрадання коштів під час закупівлі безпілотників для Сил оборони України. Сума збитків державі зросла з 90 до 254 млн гривень, повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Про нові підозри повідомили п’ятьом особам. Серед них — двоє посадовців Держспецзв’язку та двоє представників приватних компаній. Ще однією підозрюваною стала жінка, яка, за версією слідства, фактично контролювала ці підприємства. Дії фігурантів кваліфікували за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — розтрата майна в особливо великих розмірах.

За даними слідства, у 2023 році після виділення Держспецзв’язку 30 млрд гривень на закупівлю безпілотників керівник одного з департаментів організував схему заволодіння бюджетними коштами.

Дрони закуповували за цінами, які, за даними правоохоронців, були завищені на 60–90%. Для проведення закупівель заздалегідь визначили компанії, а підконтрольні підприємства використовували для створення видимості конкуренції під час тендерів. У травні–вересні 2023 року за цією схемою придбали тисячі безпілотників, зокрема DJI Mavic 3, Autel Evo Max 4T та DJI Matrice M30T.

За версією слідства, частину коштів надалі перераховували на рахунки підконтрольних підприємств, зокрема за кордон. НАБУ та САП уже домоглися арешту понад 4 млн доларів на іноземних рахунках залучених компаній за кордоном та 17 млн гривень в Україні

Досудове розслідування у справі триває.

Як повідомляло раніше ForUa, Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи до членів організованої групи, підозрюваних у заволодінні коштами Національної гвардії України на загальну суму понад 150 млн грн.