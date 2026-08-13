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Полiтика

Каллас закликала країни ЄС збільшити свої зобов’язання щодо боєприпасів та поставок Україні

Каллас закликала країни ЄС збільшити свої зобов’язання щодо боєприпасів та поставок Україні

Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас закликала всі країни Євросоюзу, які мають на складах ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot, передати їх Україні. Про це на брифінгу повідомила речниця Євопейської комісії Аніта Гіппер.

«З нашого боку ми завжди наголошували на необхідності більше допомагати Україні. Україна терміново потребує ППО, і це залишається пріоритетом. Саме тому висока представниця ЄС закликала всіх членів блоку, які мають запаси (ракет-перехоплювачів для ППО – ред.), зробити їх доступними для України», - сказала вона, відповідаючи на питання, що може зробити Єврокомісія, щоб європейські країни передали Україні більше ракет-перехоплювачів для Patriot.

Гіппер також додала, що Каллас перебуває на зв’язку з членами блоку, щоб вони збільшити свої зобов’язання щодо боєприпасів та поставок Україні.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЄСКая Калласвійськова допомога Україні
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