У Зеленського вже обговорюють можливих наступників Пишного - Bloomberg

Зеленський дедалі більше невдоволений Пишним через його зв’язки з МВФ...

Президент України Володимир Зеленський дедалі більше невдоволений головою Національного банку Андрієм Пишним через його тісні зв’язки з Міжнародним валютним фондом. За словами джерел, глава держави вважає, що НБУ під керівництвом Пишного недостатньо підтримує українську економіку в умовах війни.

Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, обізнаних із ситуацією.

За словами співрозмовників агентства, одним із головних джерел невдоволення Зеленського стали вимоги МВФ щодо виконання низки непопулярних умов в обмін на фінансову допомогу Україні. Президент, як стверджують джерела, сприймає Пишного як надто близького до міжнародної фінансової організації.

Водночас наразі Зеленський не планує звільняти голову НБУ. За даними Bloomberg, президент також не бачить очевидного кандидата, здатного замінити Пишного, який очолює Нацбанк із жовтня 2022 року.

У пресслужбі президента відмовилися від коментарів. МВФ також не став коментувати інформацію.

У Національному банку заявили Bloomberg, що порушені агентством питання не обговорювалися ні по суті, ні щодо можливих наслідків. У НБУ наголосили, що за чотири роки повномасштабної війни регулятор забезпечував цінову та фінансову стабільність, стабільність валютного ринку й безперебійну роботу банківської системи.

Водночас кілька високопосадовців, які мають доступ до Зеленського, висловлюють претензії до політики НБУ. Вони вважають, що регулятор робить недостатньо для підтримки економіки, яка зазнає значного тиску через війну, зокрема через збереження жорсткої монетарної політики.

У НБУ у відповідь зазначають, що банківське кредитування нині стрімко зростає, а нинішній період його розвитку є найтривалішим і найдинамічнішим за останні 17 років.

Напруженість між Зеленським та МВФ, за даними Bloomberg, посилилася минулої зими після затвердження фондом нової програми фінансування України на $8,1 млрд. Вона передбачала виконання Києвом низки зобов’язань, зокрема підвищення податків. Ця вимога викликала критику серед українських депутатів та громадян.

За словами джерел агентства, Зеленський був незадоволений поступками перед МВФ і покладав відповідальність за них на кількох високопосадовців, серед яких міністр фінансів Сергій Марченко та колишній віцепрем’єр Тарас Качка. Останнього звільнили під час урядових кадрових змін минулого місяця.

Згодом МВФ відклав виконання частини вимог, водночас під час останнього перегляду програми у червні наголосив на необхідності збереження незалежности Національного банку.

Окремо джерела Bloomberg повідомили про невдоволення Зеленського публічною активністю Пишного. Президент, за їхніми словами, вважає, що стиль голови НБУ більше нагадує поведінку політика, ніж технократа.

Пишний регулярно публікує у соцмережах інформацію про зустрічі з українськими та іноземними високопосадовцями, міжнародними донорами, а також різні публічні ініціативи Нацбанку. Це, за словами джерел, також викликає невдоволення президента.

Водночас законодавство України передбачає гарантії незалежности НБУ та ускладнює звільнення його голови без визначених законом підстав. Пишного призначили на посаду у жовтні 2022 року, а його повноваження мають завершитися у 2029 році.

Минулого місяця Національний банк уперше з березня 2025 року підвищив облікову ставку через прискорення інфляції. У квітні Пишний заявляв, що ставка, ймовірно, залишатиметься на рівні 15% щонайменше до другого кварталу 2027 року.

На тлі посилення російських атак на енергетичну та логістичну інфраструктуру перед НБУ стоїть завдання підтримувати стійкість економіки та фінансової системи. Водночас критики регулятора вважають, що його політика недостатньо враховує потреби економіки воєнного часу.

За даними Bloomberg, серед потенційних кандидатів на заміну Пишному називають народного депутата Данила Гетманцева. Його кандидатуру, за словами джерел, підтримує голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Ще одним можливим претендентом може бути перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Пишний до призначення головою Нацбанку очолював державний «Ощадбанк». Його попередник Кирило Шевченко залишив посаду у жовтні 2022 року, пославшись на стан здоров’я. Пізніше Шевченко заявляв про політичний тиск на нього. Згодом він залишив Україну після того, як антикорупційні органи висунули йому обвинувачення у справі про розтрату коштів. Шевченко заперечує свою провину та називає справу політично вмотивованою.