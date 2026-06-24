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Спорт

Роналду встановив новий історичний рекорд на чемпіонатах світу

Роналду встановив новий історичний рекорд на чемпіонатах світу

Португальський форвард Кріштіану Роналду увійшов в історію світового футболу, ставши першим гравцем, якому вдалося відзначитися голами на шести чемпіонатах світу.

Історичне досягнення футболіст оформив у матчі групи K, що відбувся у Х'юстоні. Саме гол Роналду дозволив збірній Португалії вийти вперед. М'яч був забитий після передачі Жоау Канселу з правого флангу.

Для 40-річного нападника цей гол став особливо важливим, адже до цього він не забивав у десяти поспіль матчах великих міжнародних турнірів.

Роналду дебютував на чемпіонаті світу у 2006 році та відзначався голами на кожному мундіалі, в якому брав участь. Завдяки м'ячу у ворота Узбекистану він також повторив рекорд легендарного Еусебіо за кількістю голів на світових першостях у складі збірної Португалії — по дев'ять м'ячів.

Крім того, цей гол став для Роналду 144-м у складі національної команди. Він провів за збірну вже 230 матчів, і обидва показники є рекордними у чоловічому міжнародному футболі.

Як повідомляло раніше ForUa, у Мексиці невідомі відкрили вогонь по поліцейському патрулю в штаті Мічоакан напередодні відкриття чемпіонату світу з футболу 2026 року. Загинули п’ятеро правоохоронців, ще п’ятеро зазнали поранень.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

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