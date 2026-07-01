«Коридор» на Москву: у ЗСУ повідомили про прорив оборони РФ

Оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем заявили про системні удари по російських радарах у Брянській області, які, за їхніми словами, відкрили «коридор» для українських далекобійних дронів у напрямку Москви. Про це підрозділ повідомив у своєму Telegram-каналі.

За даними військових, ураження об’єктів у Санкт-Петербурзі, Усть-Лузі та Москві стало можливим після прориву ешелонованої системи російської протиповітряної оборони.

У підрозділі зазначили, що оператори групи «Роні» 1-го окремого центру (14-го полку) системно знищують радари спостереження в Брянській області, які контролюють повітряний простір у напрямку російської столиці. «Коли ворог втрачає “очі”, небо для наших далекобійних ударів стає відкритим», — йдеться в повідомленні військових.

У підрозділі додають, що відновлення пошкоджених елементів російської системи ППО буде ускладненим, а виснаження противника, ймовірно, триватиме й надалі.

Як повідомляло раніше ForUa, далекобійні удари Сил оборони по військових об'єктах держави-агресора є справедливою відповіддю на російські удари по українських містах.