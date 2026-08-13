Нам потрібно 5% запасів ракет Patriot, щоб пережити зиму і 10%, щоб повністю закрити небо, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні від США необхідні 5% ракет-перехоплювачів Patriot, щоб пережити зиму і 10% — щоб знищити всі російські балістичні ракети.

Зеленський додав, що його дні проходять у "мільйонах" телефонних дзвінків та непрозорих переговорів із союзниками про отримання додаткових ракет, повідомляє CNN.

"Цього року у нас у два з половиною рази менше перехоплювачів, ніж було у 2025 році. Росія щомісяця запускає удвічі більше балістичних ракет, ніж раніше. За даними Організації Об'єднаних Націй, липень став найсмертоноснішим місяцем для українського цивільного населення з квітня 2022 року. Щоночі відбуваються атаки, а чотири-п'ять разів на місяць ми зазнаємо масштабних ударів. Це жахливі ночі. Насправді це дуже героїчні, дуже стійкі люди. Але вони втомилися. Ось чим я живу щодня: від 1% до 5%. У мене є кілька місяців і мільйони телефонних дзвінків… Я намагаюся обміняти щось на ракети. Я роблю деякі речі, про які навіть не можу розповісти. Це не означає, що це поза законом. Але я не можу про це говорити", - сказав він.

Він додав, що якщо США продадуть нам 5%, ми переживемо зиму і врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі російські балістичні ракети. У мене є 1%.

"Я сподіваюся, що мені це вдасться. Зараз у мене немає навіть 5%, і я не маю такої підтримки. І це для мене - великий виклик, один із найбільших, з якими я стикався з самого початку цієї війни", - сказав він.

Фото: ОП.