Польща розглядає можливість передачі Україні чергової партії ракет Patriot

Заступник міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька зазначила, що можливу передачу озброєння потрібно оцінювати насамперед з точки зору безпеки Польщі, повідомляє RMF FM.

Вона додала, що на оцінку ситуації впливає нещодавній інцидент із російською ракетою, яка вторглася на територію Польщі. На її думку, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш наразі схильний підтримати передачу Україні чергової партії ракет.

"Незважаючи на всю ту політичну метушню, що була раніше, щодо того, чи правильно ми передавали ракети, сьогодні він схильний до того, щоб передати ще, бо воліє, щоб така ракета була збита над територією України, а не влітала до нас", – сказала Собковяк-Чарнецька.

На запитання, коли може бути ухвалено рішення, вона коротко відповіла: "Гадаю, це питання найближчих днів".

Фото: PAP.