Справедлива відповідь на російські атаки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що нові далекобійні удари Сил оборони по військових об'єктах держави-агресора є справедливою відповіддю на російські удари по українських містах.

"Цієї ночі наші далекобійні санкції знову дійшли до Московського регіону: вдруге за тиждень уражено Московський нафтопереробний завод. Також були уражені цілі в Ростовському регіоні та на тимчасово окупованих територіях України.

Цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину", - сказав він.

Воїни Центру спецоперацій «Альфа» СБУ разом з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по Московському нафтопереробному заводу. Він розташований за 15 кілометрів від кремля, повідомляє СБУ.

На НПЗ фіксуються щонайменше чотири великі осередки займання. Піднімаються величезні стовпи густого чорного диму, які видно з різних районів москви.



Попередньо удари українських безпілотників припали на резервуарний парк, установку АВТ (здійснює первинну переробку сирої нафти) та установку гідроочищення дизельного пального.



Московський НПЗ є найбільшим нафтопереробним заводом москви. Підприємство забезпечує значну частину ринку пального російської столиці, постачає ключові обсяги бензину та понад 50% дизельного пального для регіону, а також пальне для московських аеропортів.



Після попередньої атаки СБУ та Сил оборони 16 червня цього року завод вже тимчасово зупиняв роботу.



Повторні удари по Московському НПЗ свідчать, що українські безпілотники можуть системно вражати найважливіші стратегічні об'єкти ворога в самому серці рф. Кожна така атака змушує росію витрачати додаткові ресурси на ремонт, посилення протиповітряної оборони та перебудову логістики. СБУ й надалі проводитиме спецоперації, які виснажують економічний потенціал агресора та підвищують для росії ціну війни.

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