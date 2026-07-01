Іран відмовився від прямих переговорів зі США та висунув нову умову

Іран заявив, що наразі не планує проводити зустрічі з високопоставленими представниками США, попри прибуття американської делегації до регіону. У Тегерані наголошують, що першочерговим є виконання умов нещодавнього перемир'я, а вже після цього можливе обговорення інших питань, зокрема ядерної програми, повідомляє Reuters.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що найближчими днями не заплановано жодних переговорів із американською стороною на будь-якому рівні.

За інформацією агентства, до Дохи прибули спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер для переговорів, які у Білому домі назвали високорівневими. Однак Іран і Катар підтвердили, що контакти відбуватимуться лише через посередників, без прямих зустрічей з іранськими представниками.

Reuters зазначає, що між сторонами зберігаються суттєві розбіжності щодо подальших кроків. Тимчасова угода, укладена два тижні тому, передбачає 60-денний термін для переговорів про постійне мирне врегулювання. Однією з її умов є відновлення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку в обмін на фінансові стимули для Ірану.

Водночас у Тегерані наголошують, що Іран не відмовиться від права контролювати судноплавство в Ормузькій протоці разом з Оманом. Голова іранської переговорної групи Мохаммед Багер Калібаф заявив, що суверенітет над протокою належить саме цим двом державам, а правила проходження суден визначаються відповідними домовленостями.

Попри часткове відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, яка до початку бойових дій забезпечувала транспортування близько п'ятої частини світових обсягів нафти та скрапленого природного газу, ситуація залишається напруженою.

На тлі невизначеності ціни на нафту дещо знизилися після різкого стрибка, спричиненого взаємними ударами США та Ірану. Водночас експерти попереджають, що наслідки конфлікту можуть ще тривалий час впливати на світову інфляцію, а також призвести до подорожчання продовольства й енергоносіїв.

Крім того, за даними видання, тимчасові домовленості між Вашингтоном і Тегераном також пов'язані зі спробами досягти припинення бойових дій між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла" в Лівані. Однак перспективи реалізації цих домовленостей поки залишаються невизначеними.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп вкотре пригрозив застосувати військову силу проти Ірану в разі повторного порушення режиму припинення вогню.