Ще одна категорія громадян зможе оформити відстрочку онлайн

Міністерство оборони України тестує нову цифрову послугу в застосунку «Резерв+», яка дозволить окремій категорії громадян оформлювати відстрочку від мобілізації без особистого звернення до ТЦК або ЦНАП. Наразі можливість оформлення відстрочки онлайн уже доступна для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти.

Наступним етапом стане бета-тестування сервісу для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Скористатися новою функцією зможуть працівники, які мають не менш як 0,75 ставки за основним місцем роботи. Під час оформлення система автоматично перевірятиме необхідну інформацію через державні реєстри. Таким чином, користувачам не доведеться збирати паперові довідки та особисто подавати документи.

Після завершення тестування сервіс планують зробити доступним для ширшого кола відповідних працівників. Міноборони також закликає освітян, які відповідають вимогам, долучатися до тестування та заповнювати спеціальну реєстраційну форму.

Раніше ForUa повідомляло, хто зі студентів та аспірантів ризикує втратити відстрочку.