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Порушення режиму припинення вогню: Трамп погрожує знищити Іран

Порушення режиму припинення вогню: Трамп погрожує знищити Іран

Президент США вкотре пригрозив застосувати військову силу проти Ірану в разі повторного порушення режиму припинення вогню. Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Літаки США завдали ударів по місцях зберігання іранських ракет і безпілотників, а також по прибережних радіолокаційних об’єктах через те, що вони знову порушили угоду про припинення вогню!» – написав американський лідер.

Він припустив, що «можливо, вони ніколи не навчаться».

«Може настати момент, коли ми більше не зможемо бути розсудливими й будемо змушені військовим шляхом завершити справу, яку дуже успішно розпочали», – зазначив Трамп.

Якщо це станеться, «Ісламської Республіки Іран більше не існуватиме», наголосив президент США.

ForUA зазначає, вчора, 27 червня, Центральне командування Збройних сил США завдало чергового удару по цілях в Ірані у відповідь на обстріл комерційного судна.

Фото: The White House

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАТрамп Дональдвійна в Ірані
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