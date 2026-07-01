У НАТО не можуть домовитися про довгострокову підтримку України

Країни НАТО погодили пакет військової допомоги Україні на 70 млрд євро до кінця 2026 року, однак суперечки щодо фінансування після цього терміну тривають.

Під час засідання послів Альянсу в Брюсселі союзники схвалили виділення коштів на військове обладнання, підготовку та іншу підтримку України до кінця 2026 року, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Втім, пункт про збереження щонайменше такого ж рівня допомоги у 2027 році поки не вдалося узгодити. Проти закріплення такого довгострокового зобов'язання виступає Італія, тому переговори триватимуть до початку саміту НАТО.

Водночас для багатьох членів Альянсу, зокрема Німеччини, саме гарантії довгострокової підтримки України є одним із ключових елементів майбутньої підсумкової декларації.

Водночас не всі із заявлених 70 млрд євро є новими коштами. Близько 30 млрд євро становить кредитна програма ЄС для України, ще 40 млрд євро — це зобов'язання, погоджені на саміті НАТО у Вашингтоні у 2024 році.

Якби союзники погодили аналогічний рівень фінансування і на 2027 рік, загальний обсяг допомоги, передбачений декларацією, міг би зрости до 140 млрд євро.

Як повідомляло раніше ForUa, НАТО готує оборонний мегапакет для України.