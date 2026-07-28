100 сенаторів США зберуться на зустріч із Зеленським - деталі

Президент України Володимир Зеленський у ніч на 29 липня за київським часом проведе зустріч із сенаторами США у Вашингтоні. Переговори відбудуться на тлі підготовки американського Сенату до розгляду законопроєкту про посилення санкцій проти Росії. На зустріч, яка розпочнеться о 18:00 за місцевим часом у будівлі Капітолію (01:00 29 липня за Києвом), запросили всіх 100 сенаторів США, повідомляє The Hill.

Очікується, що однією з головних тем стане двопартійний законопроєкт про новий пакет санкцій проти Росії та її торговельних партнерів через продовження війни проти України. Ініціативу свого часу активно просував покійний сенатор Ліндсі Грем. За даними видання, президент США Дональд Трамп підтримав законопроєкт, однак наполягає на включенні до нього додаткових санкцій проти Ірану та угруповання "Хезболла".

Зазначається, що американські законодавці вже неодноразово зустрічалися із Зеленським у різних форматах, обговорюючи військову допомогу Україні та посилення санкційного тиску на Росію. Зокрема, велика двопартійна делегація сенаторів провела переговори з українським президентом під час Мюнхенської безпекової конференції у лютому цього року.

Також повідомляється, що 28 липня Зеленський перебуватиме у Вашингтоні, де візьме участь у церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом. Крім того, у президента України запланована окрема зустріч із Дональдом Трампом.

Як повідомляло раніше ForUa, 28-29 липня президент Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до США, де під час зустрічі з Дональдом Трампом обговорить перспективи припинення повномасштабної російсько-української війни.