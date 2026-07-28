У Лаврі презентували Християнський корпус - бойове братерство, засноване на християнських цінностях

У Трапезному храмі Києво-Печерської лаври відбулася презентація Християнського корпусу - об’єднання бойових підрозділів Сил оборони України, які проголосили християнські цінності основою своєї діяльності та світогляду.



Захід відкрився відеозверненням Керівника Офісу Президента України, Героя України, генерал-лейтенанта Кирила Буданова. Він наголосив на важливості єдності українського суспільства, підтримки захисників і служіння Україні.

До складу Християнського корпусу увійшли батальйон «Братство», спецпідрозділ «Стугна», тактична група «Реванш», підрозділ «Традиція і Порядок», підрозділ активних дій «Рота Ісуса Христа», «Братство дронів», підрозділ «Білоруських добровольців», 6-й загін спеціального призначення у складі «Спецпідрозділу Тимура» та інші бойові підрозділи Сил оборони України. Головним цивільним партнером Корпусу є Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія».

За словами учасників, головними цінностями для військових Корпусу є любов до Бога, любов до ближнього, братерство, служіння і честь.

«Християнський корпус є платформою для координації і взаємодії між підрозділами, які поділяють спільнебачення військової служби як відповідальності перед Богом, побратимами й українським народом» — зазначив командир підрозділу «Братство» Олексій Середюк.

Окремо на заході йшлося про те, що діяльність Корпусу не обмежується бойовими завданнями. «На фронті Християнський корпус захищає Україну силою зброї, у тилу — захищає кожного громадянина силою права, моралі і справедливості», — наголосив командир «Реваншу» Богдан Ходаковський.

За словами командира спецпідрозділу «Стугна» Дмитра Лінька, головне цивільне завдання Корпусу — показати, що військовий порядок, дисципліна і моральні заповіді здатні ефективно вирішувати системні проблеми тилу — бюрократію, несправедливість та соціальну незахищеність.



Учасники також представили конкретні гуманітарні і соціальні проєкти, які Корпус планує реалізувати найближчим часом, — служба оперативної юридичної допомоги, законодавчі ініціативи щодо працевлаштування ветеранів і посилення відповідальності за корупцію під час війни, мережа регіональних представництв, навчальні курси для молоді та медичні проєкти.



Президентка Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» Віта Присяжнюк та амбасадор фонду Євген Хмара розповіли про діяльність «Надії» — головного цивільного партнера Християнського корпусу. Фонд уже здійснив понад 420 гуманітарних місій на передову, системно забезпечує бойові підрозділи критично необхідним обладнанням, підтримує військових медиків, лікарні та реабілітаційні центри, а також реалізує програму «Скутери для Героїв», у межах якої понад 100 ветеранів з ампутаціями отримали електроскутери.



Особливу атмосферу заходу створила мистецька програма. Презентація розпочалася «Молитвою за Україну» у виконанні всесвітньо відомого піаніста й композитора Євгена Хмари та військовослужбовця, учасника платформи «Культурні сили України» Dima Libra. Для гостей також виступив мультиінструменталіст, учасник гурту ONUKA та платформи «Культурні сили України» Євгеній Йовенко. Завершився вечір спільною молитвою та «Піанотерапією» Євгена Хмари.