Енергетики можуть призвести до раптової зупинки серця навіть у здорових людей

Фахівці закликають відмовитися від регулярного вживання енергетичних напоїв, адже вони можуть становити серйозну загрозу для серцево-судинної системи. За словами лікарів і дієтологів, у деяких випадках надмірне споживання таких напоїв здатне призвести навіть до раптової зупинки серця.

Основну небезпеку становить високий вміст кофеїну. У багатьох енергетиках він міститься не лише у звичному вигляді, а й маскується під інші компоненти, зокрема гуарану. Водночас гуарана також є джерелом кофеїну і має подібний стимулюючий вплив на організм.

Медики наголошують, що помірні дози кофеїну для більшості людей є безпечними. Однак його надлишок може викликати прискорене серцебиття, порушення серцевого ритму, різкі перепади артеріального тиску та інші небезпечні реакції.

Крім кофеїну, до складу енергетичних напоїв часто входять таурин і женьшень. За словами дослідників, поєднання цих компонентів може по-різному впливати на організм, тому передбачити реакцію кожної людини досить складно.

Особливо небезпечним лікарі називають поєднання енергетиків з алкоголем. Саме після такого змішування найчастіше фіксували випадки раптової зупинки серця у молодих людей. Фахівці попереджають, що така комбінація значно підвищує ризик розвитку важких серцево-судинних ускладнень.

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