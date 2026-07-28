Туск звернувся до Навроцького після жорстокого нападу на українців у Вроцлаві

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після нападу на українську пару у Вроцлаві заявив, що зростання насильства в країні пов'язане з відчуттям безкарності та політичною підтримкою радикально налаштованих груп. Він також закликав президента Кароля Навроцького публічно відреагувати на такі інциденти.

Про це Туск сказав перед засіданням уряду 28 липня, повідомляє Onet.

За словами очільника польського уряду, влада повинна рішуче протидіяти насильству, оскільки хулігани та злочинці стають дедалі зухвалішими.

«Ми мусимо вести рішучу боротьбу проти цього насильства, адже бандити, хулігани та ця культура насильства стають дедалі зухвалішими й нахабнішими, а ще й тому, що вони отримали політичну підтримку. Це не випадково, що чоловік, який побив українку, хвалився, нібито він є захисником кордонів», – заявив Туск.

Прем'єр звернувся до президента Польщі Кароля Навроцького із закликом припинити мовчання щодо нападів на іноземців та звернути увагу на діяльність радикальних угруповань.

Він також висловив сподівання, що правоохоронні органи оперативно встановлять усіх винних і забезпечать їхнє покарання.

Окремо Туск згадав про історичну роль незалежної профспілки «Солідарність», наголосивши, що її спадщина нині опиняється під загрозою через дії людей, які нападають на інших лише через їхнє походження чи акцент.

Прем'єр підкреслив, що напади на українців суперечать інтересам самої Польщі, та закликав громадян не залишатися байдужими й повідомляти правоохоронців про будь-які прояви насильства.

Нагадаємо, 26 липня у Вроцлаві група чоловіків напала на молоду українську пару після того, як почула їхню українську мову. За попередніми даними, мотивом нападу міг стати їхній акцент.

Після інциденту Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало польські правоохоронні органи оперативно розслідувати напад. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив дипломатам невідкладно вжити необхідних заходів реагування.

Згодом міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський повідомив про затримання двох підозрюваних у нападі.