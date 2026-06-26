НАТО готує оборонний мегапакет для України

Країни НАТО готуються оголосити про нові масштабні оборонні рішення під час саміту в Анкарі, який відбудеться 7–8 липня, повідомляє Politico з посиланням на дипломатів, обізнаних із підготовкою зустрічі.

За попередніми даними, союзники планують підтвердити подальшу військову підтримку України та оголосити про нові контракти на виробництво озброєння. Окремо обговорюється можливість ухвалення нового пакета допомоги для Києва обсягом близько €70 млрд із перспективою збереження аналогічного фінансування на наступний рік.

Також у проєкті підсумкової декларації, яка наразі узгоджується послами країн-членів, передбачено підтвердження відданості статті 5 Вашингтонського договору про колективну оборону. Росію при цьому планують знову назвати довгостроковою загрозою безпеці Альянсу. Дипломати зазначають, що текст декларації буде стислим, а його фінальні формулювання можуть змінюватися аж до початку саміту.

Окремо генсек НАТО Марк Рютте просуває ініціативи щодо збільшення оборонного виробництва в країнах Альянсу та переходу до серійного випуску сучасного озброєння. Йдеться, зокрема, про далекобійні системи, засоби протиповітряної оборони та безпілотники.

За оцінками Politico, розширення оборонних контрактів також може мати економічний ефект для США, значна частина яких припаде на американський оборонний сектор.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп може відмовитися надавати допомогу країнам НАТО у відповідь на відсутність підтримки з боку держав-членів під час військової операції США в Ірані.