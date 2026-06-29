150 мільйонів людей наразі потерпають від аномальної спеки

В Європі в умовах екстремальної спеки наразі перебувають близько 150 мільйонів людей, а кількість загиблих через високі температури перевищила 1300 осіб. Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус у соцмережі X.

За його словами, нинішня хвиля спеки є наслідком глобального потепління та кліматичних змін, які зробили Європу континентом із найшвидшими темпами потепління у світі. Він зазначив, що температура в регіоні нині приблизно вдвічі перевищує світовий середній показник.

Гебреїсус наголосив, що явище «хвилі спеки, яка трапляється раз на покоління», тепер стає майже щорічним. За його даними, спека призвела до масових наслідків: люди змушені жити в умовах екстремальних температур, закриваються школи, а енергосистеми зазнають перевантаження.

Також він повідомив, що з 21 червня в Європі зафіксовано понад 1300 смертей, пов’язаних із високими температурами. Причиною підвищеної смертності є те, що інфраструктура багатьох країн не розрахована на такі кліматичні умови.

Як повідомляло раніше ForUa, похоронні бюро Парижа переповнені на тлі рекордної спеки.