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Полiтика

24 серпня День Незалежності України офіційно відзначать у штаті Нью-Джерсі

24 серпня День Незалежності України офіційно відзначать у штаті Нью-Джерсі
За ініціативи відділу Пассеїк-Берген Українського конгресового комітету Америки (УККА) губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шерріл проголосила 24 серпня 2026 року Днем Незалежності України у штаті. Про це повідомив у Фейсбуці Світовий конгрес українців. 

У документі зазначається, що Україна є суверенною державою, а її територіальна цілісність — недоторканною. Також висловлюється визнання мужності Збройних сил України й Сил оборони України, які захищають Україну, Європу та своїх союзників від подальшої російської агресії.

Крім того, в прокламації наголошується на багатовіковому прагненні українського народу до незалежності та збереженні української культури, мови й національної ідентичності.

Окрему увагу в документі приділено українсько-американським відносинам. Зазначається, що Україна протягом десятиліть підтримувала операції НАТО, направляючи своїх військовослужбовців для служби разом із американськими силами, зокрема в Афганістані та Іраку.

Також губернаторка відзначила підтримку, яку Сполучені Штати та їхні союзники надають ЗСУ з 2014 року, зокрема у сфері військової підготовки та професійного розвитку.

В УККА та СКУ подякували губернаторці за цю ініціативу.

«Ми надзвичайно вдячні губернаторці Шерріл, яка розуміє важливість цього дня для українсько-американської громади. У той час, коли народ України продовжує захищати свою незалежність надзвичайною ціною, це визнання є важливим сигналом солідарності та нагадує нашій громаді, що Нью-Джерсі продовжує стояти поруч з Україною», - наголосила Марійка Дупляк, президент відділу УККА в Пассеїк-Берген, яка працювала з губернаторкою під час її перебування на посаді представниці 11-го Конгресового округу Нью-Джерсі в Палаті представників США.

Як повідомляв ForUA, губернатор американського штату Іллінойс Джей Бі Прітцкер офіційно проголосив серпень 2026 року Місяцем незалежності України. 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАДень Незалежності України
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