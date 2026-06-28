Похоронні бюро Парижа переповнені на тлі рекордної спеки, – ЗМІ

Два похоронні бюро Парижа переповнені на тлі екстремальної спеки в Європі. Масштабний антициклон приніс у Францію рекордні +45 °C, і його вплив поширюється далі на схід. Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.

Керівник одного з похоронних бюро заявив, що не може знайти місця для нових тіл, також збільшено час очікування кремації.

Лише в цю суботу, 27 червня, налічується 109 смертей на дорогах загального користування або вдома за 24 години. Це в три-чотири рази більше, ніж зазвичай.

"Це лише люди, які загинули на дорогах загального користування або вдома, а не в лікарні. Це говорить про те, що баланс, на жаль, вище", — йдеться у повідомленні.

За уточненими даними, 74 особи потонули з 18 червня. Ці смерті пов'язують із спекою через ажіотаж на пляжах і біля всіх водойм, у тому числі тих, де купатися не можна.

За даними Паризької державної лікарні, активність у відділеннях невідкладної допомоги на виключно високому рівні — понад 3 тис. відвідувань на добу.

У місті фестивалі та інші масові заходи скасували, закрили парки та сади.

Раніше повідомлялося про проблеми у охороні здоров'я Британії через спеку: у лікарні Портсмуту скасовано планові прийоми, а в Норіджі зламалися апарати МРТ.

Як повідомляв ForUA, данські синоптики зафіксували новий абсолютний температурний максимум за весь час проведення офіційних метеорологічних вимірювань. Неподалік Оденсе, у північному регіоні країни, повітря прогрілося до 36,6 °C.

Найближчими днями на Україну насувається хвиля спеки із Західної Європи. За прогнозами синоптиків, температура місцями може піднятися до +34…+36 °C.

Найспекотнішими днями очікують 29–30 червня. У Київській області температура вдень може сягати +35…+38 °C. У метеорологічному центрі попереджають, що така спека здатна створити серйозні проблеми для роботи енергетичних та комунальних підприємств, транспорту, а також негативно позначитися на самопочутті населення.