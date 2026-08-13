Спалах Еболи в Конго може стати найсмертоноснішим в історії

Спалах лихоманки Ебола на сході Демократичної Республіки Конго може перевищити за кількістю жертв наймасштабніший спалах хвороби в історії. Нинішні темпи поширення вірусу створюють ризик того, що кількість жертв перевищить показники спалаху в Західній Африці 2014–2016 років. Тоді від Еболи загинули понад 11 тисяч людей, заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус. «За нинішніх темпів це на шляху до того, щоб затьмарити спалах Еболи у Західній Африці 2014–2016 років», — зазначив він.

Нинішній спалах у східній частині Конго є одним із найшвидших за темпами поширення. За офіційними даними, вже зафіксовано понад 4300 випадків захворювання, понад 2000 із них завершилися смертю. Спалах офіційно оголосили 15 травня, однак результати генетичного секвенування згодом показали, що перші випадки почали виникати ще в лютому. Ситуацію ускладнює те, що спалах спричинив рідкісний штам вірусу Бундібуджіо. Наразі проти нього немає схвалених вакцин або специфічних методів лікування.

Найбільше нових випадків зараження та смертей фіксують у віддалених громадах, куди медичним працівникам складно дістатися. У регіоні недостатньо розвинена інфраструктура, а багато медичних закладів не мають необхідного обладнання. Додатковою проблемою стали перебої з роботою медичної системи. Частина медичних працівників страйкує через проблеми з виплатою заробітної плати.

Водночас поширення дезінформації про Еболу ускладнює роботу медиків. Через недовіру до сторонніх та страх перед хворобою частина населення уникає звернення по медичну допомогу. «Спалах мав велику фору, все ще значно попереду нас, і ми намагаємося наздогнати», — зазначив Тедрос. За таких темпів поширення хвороби міжнародним та місцевим службам необхідно значно активізувати заходи з виявлення випадків, ізоляції хворих та контролю за передачею вірусу.ф

Як повідомляло раніше ForUa, смертельна Ебола вирвалась з-під контролю: ситуація в Конго різко погіршується.