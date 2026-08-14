Українська авіабомба «Вирівнювач» офіційно стала на озброєння ЗСУ

Українська керована авіабомба «Вирівнювач» пройшла необхідні випробування та вже офіційно закуповується для постачання Збройним силам України. Водночас в Україні триває розробка ще близько десяти зразків високоточного авіаційного озброєння.

Про це повідомив начальник відділу Центрального управління інноваційної діяльности ЗСУ полковник Владислав Волошин, інформує Укрінформ.

За його словами, Росія продовжує нарощувати застосування керованих авіабомб. Якщо у 2025 році окупанти використовували в середньому близько 180 КАБів на добу, то нині цей показник перевищує 300 одиниць щодня.

Волошин зазначив, що одним із завдань українського оборонного сектору є не лише скорочення відставання від противника, а й здобуття переваги у сфері високоточного авіаційного озброєння.

За його словами, українські модулі планерування та корекції дозволяють перетворювати звичайні авіабомби на високоточну зброю, здатну уражати цілі на оперативній глибині.

Наразі в Україні розробляють близько десяти перспективних зразків такого озброєння. Волошин наголосив, що українські розробки значно дешевші за західні аналоги, що створює можливості для швидкого масштабування виробництва.

Для випробування нових зразків Повітряні сили ЗСУ виконали сотні бойових і тестових вильотів. За результатами випробувань нові вироби підтвердили свою ефективність та були допущені до закупівель для українського війська.

Керовану авіабомбу «Вирівнювач» розробила компанія DG Industry. Вона оснащена бойовою частиною масою 250 кілограмів і призначена для ураження цілей у глибокому тилу противника.

За даними розробників, вартість боєприпасу майже втричі нижча за американську систему JDAM, а дальність застосування становить від 10 до 130 кілометрів.

Про створення української керованої авіабомби «Вирівнювач» офіційно повідомили у травні 2026 року.