ЧЄ-2026 з легкої атлетики: Магучіх виграла «золото» в стрибках у висоту

Українка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою на ЧЄ-2026 з легкої атлетики, який проходить у Бірмінгемі (Велика Британія).

Магучіх втретє поспіль виграла континентальну першість в стрибках у висоту, цього разу - з результатом 1,97 метра, передає Ukrinform.

"Срібло" здобула Марія Жодзік (Польща) - 1,95, "бронзу" - Марія Вукович (Чорногорія) - 1,95 (за спробами).

Українка Ірина Геращенко завершила змагання п'ятою (1,92).

Загалом це четверта медаль для України на Євро-2026 з легкої атлетики. Перед цим Михайло Кохан виборов бронзову нагороду у метанні молота, Олег Дорощук став срібним призером у стрибках у висоту, а Людмила Оляновська з національним рекордом здобула "бронзу" у півмарафоні зі спортивної ходьби.

Нагадаємо, на минулому чемпіонаті Європи у Римі-2024 українці здобули 6 нагород: 1 золоту (Ярослава Магучіх), 1 срібну (Владислав Лавський) та 4 бронзові (Олег Дорощук, Михайло Кохан, Ірина Геращенко, Людмила Оляновська).

Додамо, що наступний чемпіонат Європи з легкої атлетики пройде 3-8 червня 2028 року на Сілезькому стадіоні в Хожуві (Польща).