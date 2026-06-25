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Трамп зробив нову заяву про Зеленського - деталі

Трамп зробив нову заяву про Зеленського - деталі

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив дії президента України Володимира Зеленського, заявивши, що український лідер наразі успішно утримує свої позиції. Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Один із репортерів запитав главу США, чи вважає він, що Зеленський зараз перемагає у війні з Росією. У відповідь американський президент не дав прямої оцінки перебігу війни, однак висловився про діяльність свого українського колеги. "Зеленський працює досить добре та утримує свої позиції. Справи в нього йдуть непогано", – заявив Трамп.

Останнім часом риторика президента США щодо України стала більш позитивною. Зокрема, це помітно після саміту G7 у французькому Евіан-ле-Бені, де Трамп і Зеленський обговорили шляхи припинення війни та можливості змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп приватно закликав Зеленського діяти сміливіше, підтримавши стратегію «мир через силу».

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

переговоривійнаТрампЗеленський
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