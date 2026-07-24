Зеленський розповів, про перелом у стосунках з Трампом

Президент Володимир Зеленський заявив, що переломним моментом у його відносинах із президентом США Дональдом Трампом стала коротка особиста зустріч у Ватикані, яка відбулася у базиліці Святого Петра у Римі у квітні 2025 року.

Зеленському нагадали про різкий конфлікт в Овальному кабінеті у 2025 році, коли Джей Ді Венс запропонував дати шанс дипломатії Трампа врегулювати війну, а Зеленський на це дав розлогу відповідь, що дипломатія з Росією з 2014 року не спрацювала, повідомляє "Європейська правда".

Зараз складається враження, що відносини між двома президентами значно покращилися.

"Абсолютно. У нас був перший переломний момент у Римі, у Ватикані. Це була недовга зустріч, але я завжди казав, що, на мою думку, це був історичний момент, тому що за 15–20 хвилин ми змінили наші взаємини", – сказав він.

За словами Зеленського, під час зустрічі поряд не було нікого, окрім них двох.

Він зазначив, що не розкриватиме деталей цієї бесіди, але наголосив, що саме довірливий діалог між лідерами має велике значення.

"Я дуже щасливий, тому що від таких відносин і такого діалогу залежить життя дуже багатьох людей", – підсумував він.

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