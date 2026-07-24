Названо найкращі райони Києва: хто увійшов до топ-3

Київська міська державна адміністрація оприлюднила результати оцінювання роботи районних державних адміністрацій за перше півріччя 2026 року. Найкращі показники продемонстрував Оболонський район, який зберіг лідерство з попереднього рейтингу, повідомили у КМДА.

Друге місце посів Солом'янський район, а трійку лідерів замкнув Печерський, який порівняно з попереднім рейтингом піднявся одразу на п'ять позицій.

До першої сімки також увійшли Дніпровський, Деснянський, Святошинський та Голосіївський райони.

Під час оцінювання враховували 21 показник діяльності районних адміністрацій. Зокрема, аналізували ефективність використання бюджетних коштів у сфері освіти, якість надання адміністративних і соціальних послуг, стан житлово-комунального господарства, доступність укриттів, технічний стан ліфтів, виконання звернень мешканців, а також результати тестування населення на ВІЛ та вірусні гепатити.

Окремо оцінювали реалізацію п'яти загальноміських програм, на які цього року у бюджеті столиці передбачено понад 2,4 млрд гривень. Станом на 1 липня освоєно понад 1 млрд гривень, що становить 41,9% від запланованого фінансування.

Найкращий результат за виконанням цих програм продемонстрував Солом'янський район, який освоїв 59,9% коштів. Друге місце посів Печерський район із показником 58,1%, третє — Голосіївський, де використали 56,7% передбачених коштів.

За окремими напрямами лідерами стали:

підготовка до осінньо-зимового періоду — Солом'янський район (100% освоєння коштів);

ремонт та облаштування закладів освіти — Солом'янський район (89,6%);

ремонт укриттів у школах — Печерський район (61,9%);

протипожежні заходи у закладах освіти — Солом'янський район (100%);

встановлення альтернативних джерел живлення у школах — Дарницький та Печерський райони (100%).

Найнижчі показники за окремими напрямами зафіксували, зокрема, у Подільському районі щодо ремонтів навчальних закладів, облаштування укриттів та протипожежних заходів, а також у Деснянському районі — за рівнем підготовки до опалювального сезону.

У КМДА наголошують, що рейтинг дає змогу комплексно оцінити ефективність роботи районних адміністрацій, а також контролювати виконання міських програм, від яких залежить підготовка столиці до осінньо-зимового періоду, безпека закладів освіти та якість послуг для киян.

Як повідомляло раніше ForUa, у Києві 2,5 тисячі будинків можуть залишитися взимку без опалення.