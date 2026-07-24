У Повітряних силах ЗСУ попередили, що РФ може продовжити атаки найближчими днями

Росія накопичила певний запас ракет, тому українцям сьогодні та протягом найближчих днів варто особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що сьогоднішня ракетна атака на Україну відбулася вдень. Із північного напрямку російські війська запустили три балістичні ракети. Одну з них сили ППО перехопили, ще дві влучили на території Київської області.

Згодом окупанти атакували південь України ракетами Онікс, однак вони не досягли визначених цілей.

За словами Ігната, небезпека нових ударів зберігається, оскільки Росія накопичила певну кількість ракет.

– Ворог накопичив певну кількість ракет. Треба ці дні максимально реагувати на сигнали тривоги, розуміти, що балістика це дуже швидко і небезпечно, – наголосив речник.

Також Ігнат прокоментував ракетний удар по полігону в Київській області. За його словами, обставини події мають з’ясувати правоохоронці та інші компетентні служби.

– Вже обговорюють, що там певні заходи проводилися. Я думаю, що правоохоронці та компетентні служби розберуться з цим питанням. У нас в ЗСУ вже давно заборонено проведення заходів, і публічних заходів, великі зібрання – бо це безпека. Україна у війні і дотримуватися тих вимог потрібно у будь-який час, чи вдень, чи вночі, – зазначив він.

ForUA нагадує, що Росія завдала ракетного удару по полігону на Київщині: загинули 10 людей, ще близько 100 отримали поранення.

Офіс Генпрокурора розслідує воєнний злочин і перевіряє організацію заходу, що проходив на полігоні.

Водночас Українська рада зброярів повідомила, що ракетний удар росіян стався по локації, де перебували представники української оборонної індустрії.