Частині українців дозволили вступати до медичних вишів без НМТ

Бойові медики, які мають статус учасника бойових дій, у 2026 році зможуть безкоштовно вступити до закладів медичної освіти за спрощеною процедурою та без складання національного мультипредметного тесту (НМТ).

У МОЗ зазначають, що програма спрямована на підтримку військовослужбовців, які вже набули практичного досвіду в медичному забезпеченні під час служби.

Бойові медики зможуть вступати на:

- бакалаврат за спеціальністю «Медсестринство» (спеціалізація «Екстрена медицина») з кваліфікацією парамедика;

- програми фахової передвищої освіти за спеціальністю «Медсестринство» (освітня програма «Сестринська справа»), після завершення яких випускники отримають диплом фахового молодшого бакалавра.

Навчання адаптоване до умов воєнного стану, що дозволяє поєднувати його зі службою. Для бакалаврських програм передбачено заочну та дистанційну форми навчання, а для фахової передвищої освіти — заочний формат.

Подати документи можуть військовослужбовці, які:

- проходять службу на посаді бойового медика;

- мають статус учасника бойових дій;

- мають повну загальну середню освіту або диплом молодшого спеціаліста чи фахового молодшого бакалавра;

- пройшли спеціалізовану підготовку у визначених навчальних центрах сил безпеки та оборони.

Для вступу достатньо пройти співбесіду. Складання НМТ для цієї категорії вступників не є обов’язковим.

Терміни вступної кампанії:

- реєстрація електронних кабінетів стартує 1 липня 2026 року;

- подання заяв на співбесіди триватиме з 3 до 10 липня;

- співбесіди проходитимуть з 8 до 19 липня;

- подання заяв для вступу — з 19 липня до 1 серпня;

- виконання вимог для зарахування — до 11 серпня.

У програмі беруть участь 10 закладів освіти, зокрема медичні університети та академії в Буковині, Тернополі, Івано-Франківську, Одесі, Полтаві, Луцьку, Черкасах, Львові та Вінниці.

Як повідомляло раніше ForUa, для студентів хочуть запровадити п’ять видів грантової підтримки, які дозволять частково або повністю оплачувати навчання на контрактній формі.