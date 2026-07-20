Вступ-2026: що не можна робити під час подання заяв до вишів

В Україні 19 липня розпочався основний етап вступної кампанії до закладів вищої освіти — абітурієнти можуть подавати заяви для вступу на бакалаврат. Кожен вступник має право подати до 10 заяв, з яких не більше п'яти — на бюджетні місця. Для кожної заяви необхідно визначити пріоритетність, де перший пріоритет є найважливішим, повідомило Міністерство освіти і науки України.

У відомстві закликають уважно обирати порядок пріоритетів, адже після подання змінити його вже не можна. Крім того, якщо вступник скасує заяву з певним пріоритетом, повернути цей номер буде неможливо. У разі отримання рекомендації на бюджет за вищим пріоритетом інші заяви вже не братимуть участі в конкурсі на бюджетні місця. Якщо ж відмовитися від такої рекомендації, право на державний грант буде втрачено.

Також МОН нагадало про регіональні коефіцієнти, які враховуються під час конкурсного відбору. Для закладів освіти в Миколаївській, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях він становить 1,07, а для Дніпропетровської, Полтавської та Чернігівської областей — 1,04.

Окремі категорії вступників можуть скористатися спеціальними квотами. Квота-1 передбачена для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю та інших визначених категорій. Квота-2 діє для вступників, які зареєстровані або задекларовані на тимчасово окупованих територіях чи в районах активних бойових дій.

Щоб скористатися пільгами, їх необхідно підтвердити ще до подання першої заяви. Для цього потрібно звернутися до будь-якого закладу освіти, який внесе відповідні дані до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

За графіком вступної кампанії, до 6 серпня мають оприлюднити списки рекомендованих до зарахування, до 11 серпня вступники повинні підтвердити вибір місця навчання, а до 13 серпня відбудеться зарахування на бюджетну та контрактну форми навчання.

Основна вступна кампанія триватиме до 15 жовтня, а заклади вищої освіти зможуть проводити додатковий набір на контрактні місця у визначені ними терміни.

Як повідомляло раніше ForUa, МОН змінило правила вступу до вишів у 2026 році.