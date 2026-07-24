У Братиславі затримали експосадовця ФФУ: ЗМІ пишуть, що це Павелко

У столиці Словаччини, Братиславі, затримали колишнього високопосадовця Української асоціації футболу (раніше – Федерація футболу України), який роками переховувався від правосуддя. Про це повідомив у Фейсбуці Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Як зазначив він, слідство встановило, що фігурант організував схему виведення коштів асоціації через підконтрольні комерційні структури. Ідеться про майже 295 млн гривень.

Для ралізації оборудки були укладені фіктивні договори на постачання морепродуктів, елітних сортів чаю, кави й електрообладнання. Існували вони лише на папері. Гроші були виведені, а сама УАФ та її регіональні осередки зазнали багатомільйонних збитків.

Офіс Генпрокурора вже розпочав процедуру екстрадиції затриманого.

«Мною скеровано до компетентних органів Словацької Республіки лист про намір звернутися із запитом про видачу цієї особи, а також про застосування тимчасового арешту», – заявив Кравченко.

За словами генпрокурора, затримання експосадовця є результатом професійної взаємодії українських правоохоронців із компетентними органами Словаччини, а також ефективного використання механізмів міжнародної правової співпраці.

За інформацією ЗМІ, ідеться про експрезидента асоціації Андрія Павелка.

ForUA нагадує, у 2022 році правоохоронці оголосили підозру президенту й генеральному секретарю Української асоціації футболу у привласненні 26,5 млн грн під час закупівлі обладнання для будівництва заводу із виготовлення штучного покриття для футбольних майданчиків.

Печерський суд Києва призначив президенту УАФ Андрію Павелку запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави розміром майже десять мільйонів гривень. Такий самий запобіжний захід обрали генсекретареві асоціації Юрію Запісоцькому.

Фото ілюстративне: Matus.antol, wiki