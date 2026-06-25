Лубінець закликав знизити прохідний бал НМТ зі 150 до 130 через умови війни

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав уряд розглянути можливість зниження мінімального конкурсного балу для вступу на низку спеціальностей зі 150 до 130 балів через складні умови проведення Національного мультипредметного тесту (НМТ) під час війни.

Про це повідомив сам омбудсмен.

За словами Лубінця, цьогорічні вступники складають НМТ в умовах постійних повітряних тривог, тривалого перебування в укриттях, технічних збоїв та відсутності можливості оскаржити некоректні тестові завдання.

«Фактично кожен тест може перериватися сиренами, кожна година — під загрозою евакуації, а результати — під впливом обставин, які не мають нічого спільного зі знаннями. І це вже не просто про іспит. Це про нерівні умови для вступу та величезний стрес для тисяч випускників по всій країні», – заявив він.

Омбудсмен запропонував уряду врахувати умови підготовки та проходження НМТ у 2026 році, які могли негативно позначитися на результатах тестування, а також позицію ректорів щодо доцільності зниження прохідного балу до 130.

Крім того, Лубінець закликав повернути право на апеляцію щодо некоректних тестових завдань і забезпечити публікацію тестів та правильних відповідей після завершення НМТ. Окремо він порушив питання проходження тестування дітьми, які перебувають у місцях несвободи.

Раніше Спілка ректорів закладів вищої освіти України звернулася до міністра освіти і науки Оксена Лісового з проханням переглянути мінімальний конкурсний бал для вступу на низку спеціальностей, зокрема «Міжнародні відносини», «Публічне управління та адміністрування», «Право», «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», «Фармація», «Медична психологія» та інші.

Лубінець також розкритикував державу за недостатні зусилля в організації НМТ в умовах воєнного стану. Він навів приклад абітурієнтки з Вінниччини, яка через технічний збій втратила можливість скласти тест, але після втручання офісу омбудсмена була допущена до додаткової сесії.

За словами уповноваженого, лише протягом червня 2026 року до нього надійшла 21 скарга щодо проблем під час складання НМТ. Також було зафіксовано порушення права на освіту шести дітей, які перебували в слідчих ізоляторах.

«До нашого моніторингу адміністрація установи не забезпечила їм таку можливість. І навіть не намагалася. А по Україні таких дітей — 152», – наголосив Лубінець.