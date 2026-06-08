В Україні хочуть законодавчо закріпити п’ять видів освітніх грантів для студентів

В Україні планують розширити програму державних грантів для здобуття вищої освіти та закріпити її на законодавчому рівні. Для студентів хочуть запровадити п’ять видів грантової підтримки, які дозволять частково або повністю оплачувати навчання на контрактній формі.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

За його словами, до другого читання у Верховній Раді вже підготовлено законопроєкт №10399, який передбачає зміни до системи фінансування вищої освіти та державної підтримки студентів.

У МОН наголошують, що запровадження грантів не означатиме скасування бюджетних місць. Державне замовлення й надалі розподілятиметься на конкурсній основі за всіма спеціальностями. Водночас вступники, які не потраплять на бюджет, зможуть скористатися грантовою підтримкою для оплати навчання.

Законопроєкт передбачає запровадження кількох видів грантів. Серед них — академічні гранти для абітурієнтів із високими результатами НМТ, спеціальні гранти за спортивні та мистецькі досягнення, соціальні гранти для вразливих категорій населення, «Гранти Героїв» для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників Революції Гідності та людей з особливими заслугами перед державою. Окремо пропонується підтримка для підготовки офіцерів запасу.

За словами Трофименка, пілотний проєкт уже продемонстрував високий попит на цей механізм.

«Понад 25 тисяч студентів отримали державну грантову підтримку. Середній розмір гранту становив 23,6 тисячі гривень», — зазначив він.

У МОН також повідомили, що кількість бюджетних місць у майбутньому визначатиметься на основі прогнозів потреб ринку праці. Для цього планують створити спеціальну інформаційно-аналітичну систему. Водночас одним із ключових пріоритетів державного замовлення залишатимуться спеціальності, пов’язані з безпекою та обороною.

Крім того, документ передбачає можливість повторного здобуття того самого освітнього ступеня за державний кошт для окремих категорій громадян, які раніше вже навчалися на бюджеті.

Очікується, що положення щодо академічних грантів набудуть чинності через місяць після опублікування закону, тоді як основна частина нової моделі фінансування вищої освіти запрацює з 1 січня 2027 року.

Нагадаємо, систему державних грантів для студентів в Україні вперше запровадили у 2024 році. Тоді гранти першого рівня могли отримати вступники, які набрали щонайменше 150 балів із двох предметів НМТ, а гранти другого рівня — абітурієнти з результатом від 170 балів. Чи збережуться ці критерії після ухвалення нового закону, наразі не повідомляється.