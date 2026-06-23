На Лиманському напрямку різко зросла напруга

На Лиманському напрямку фіксується зростання інтенсивності бойових дій та активізації російських окупаційних військ, повідомляють аналітики Deep State.

За їхніми даними, останнім часом зафіксовано низку ударів по ворожих підрозділах у східній частині Лиману. Це може свідчити про спроби малих піхотних груп противника проникати на околиці міста.

Аналітики зазначають, що після певних тактичних успіхів російських сил у районі Костянтинівки Лиман поступово набуває більшої важливості для російського командування як напрямок можливого просування.

Ситуація ускладнюється значною чисельною перевагою противника та недостатньою щільністю українських оборонних позицій на окремих ділянках, що створює умови для регулярних спроб штурмів і проривів.

Основним плацдармом для дій окупаційних сил залишається район Серебрянського лісництва. У «червоній» та «сірій» зонах фіксується постійна активність противника: переміщення малих груп, спроби маскування та закріплення на позиціях.

Безпосередньо на східних околицях Лиману також спостерігається активність російських підрозділів. Водночас українські сили, зокрема оператори безпілотників, стримують спроби просування та завдають ударів по живій силі противника.

В окремих випадках фіксувалися поодинокі появи російських груп у зонах контролю Сил оборони, однак вони не мають системного характеру та не призвели до розширення «сірої зони» в межах міста.

Попри відносну стабільність у самому Лимані, складною залишається ситуація в районах населених пунктів Ямпіль та Озерне, де тривають бойові дії різної інтенсивності.

Як повідомляло раніше ForUa, бійці спецпідрозділу безпілотних авіаційних комплексів Lasar’s Group Нацгвардії України у співпраці з артилерією суміжних підрозділів за одну спецоперацию знищили 18 танків російських загарбників.