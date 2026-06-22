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Війна

Спецоперація Сил оборони: знищено 18 ворожих танків

Спецоперація Сил оборони: знищено 18 ворожих танків

Бійці спецпідрозділу безпілотних авіаційних комплексів Lasar’s Group Національної гвардії України у співпраці з артилерією суміжних підрозділів за одну спецоперацию знищили 18 танків російських загарбників. Про це підрозділ повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відео бойової роботи.

Перед виконанням місії відбувалося ретельне планування. Бійці багато літали і спостерігали за переміщенням ворожої техніки.

“В операції взяли участь як екіпажі ударних дронів «Лазарів», так і артилерія суміжників. Завдяки цьому по кожному танку було завдано удару. Більшість техніки вдалося знищити”, - зауважив командир екіпажу аеророзвідки Lasar’s Group НГУ “Домінік”.

Як повідомляв ForUA, Сили оборони України лише за останні дні уразили у тимчасово окупованому Криму нафтобазу, газові компресорні станції, комплекси протиповітряної оборони "Панцир" і С-400, радіолокаційні станції "Небо-У" та "Каста" російських загарбників.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

спецопераціявійна в Україніагресія рфСили оборони України
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