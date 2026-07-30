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Війна

Сили оборони продовжують успішно знищувати російські НПЗ

Сили оборони продовжують успішно знищувати російські НПЗ

Сили оборони України 29 липня та в ніч на 30 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора завдали уражень низці важливих об’єктів противника.

"Так, 29 липня завдано ураження нафтопереробному заводу "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермі Пермського краю рф. Зафіксовано влучання в об’єкт з подальшою пожежею на території підприємства", - повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних заводів РФ. Потужність підприємства становить близько 13 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, бітуми, мастила та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил Російської Федерації.

Українські воїни уразили полігон "Приморський Посад" на ТОТ Запорізької області.

Масштаби збитків уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ.

Фото: Генштаб ЗСУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяЗСУНПЗвійнаГенштабокупанти
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