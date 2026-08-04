Російський військовий вбив чотирьох людей у Криму

У селі Хмельницькому неподалік окупованого Севастополя російський військовослужбовець відкрив вогонь по товаришах по службі, а потім по місцевих жителях.

Як заявив призначений Росією так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, спочатку військовий застрелив одного товариша по службі та поранив іншого.

Після цього нападник нібито вбив трьох цивільних – чоловіків віком 71 і 59 років та 64-річну жінку. Ще троє людей були поранені.

Російська влада заявила, що підозрюваного затримали. Причини стрілянини поки не називають.

Фото: Укрінформ.